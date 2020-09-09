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Кравцов: мы с Родненковым были «инструментами» для основной задачи власти — выдворения Колесниковой из Беларуси

09.09.2020 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Члены секретариата Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС) Антон Родненков и Иван Кравцов намерены удаленно принимать участие в деятельности КС, пока они находятся в Украине. Об этом Кравцов заявил на пресс-конференции в Киеве вечером 8 сентября.

Кравцов: мы с Родненковым были «инструментами» для основной задачи власти — выдворения Колесниковой из Беларуси

Как сообщалось, исполнительный секретарь КС Кравцов, а также пресс-секретарь КС Антон Родненков 7 сентября были задержаны и вывезены к территории Украины, границу которой пересекли самостоятельно. Вывезти вместе с ними члена президиума КС Марию Колесникову не удалось, она задержана пограничной службой Беларуси после того, как порвала свой паспорт.

По словам Кравцова, у них на территории Украины нет особого статуса и они его не запрашивали, въехав в страну в обычном порядке. Однако у обоих есть вид на жительство. На вопрос, не планируют ли они запрашивать политическое убежище, Родненков ответил, что «пока таких планов нет».

Кравцов считает, что они с Родненковым были лишь «инструментами» для решения властями основной задачи — вывезти из страны Колесникову. Он назвал попытку их выезда в ночь на 8 сентября спецоперацией, которая не удалась и обернется для властей «публичной катастрофой».

О нынешнем местонахождении Колесниковой представителям КС ничего не известно. Однако Кравцов предположил, что ее могут вывезти обратно в Минск и содержать в Комитете государственной безопасности.

«Исходя из моего какого-то ощущения и, может быть, уже и опыта, она, скорее всего, если будет задержанной, большую часть времени будет находиться в КГБ. Потому что, как мне кажется, такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ», — сказал Кравцов.

В свою очередь, Родненков обратил внимание на то, что, судя по общению Колесниковой с силовиками при попытке выезда, на нее оказывается давление, и попросил людей поддержать ее «любыми доступными законными способами».

 
Теги: Минск
 
 
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Члены секретариата Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС) Антон Родненков и Иван Кравцов намерены удаленно принимать...
 
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