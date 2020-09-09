Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать в одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала она одолела чешку Каролину Мухову. Первый сет остался за соперницей Виктории — 7:5. Два следующих взяла белоруска — 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал Азаренко сразится с бельгийкой Элизе Мертенс.