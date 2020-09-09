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Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

09.09.2020 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать в одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала она одолела чешку Каролину Мухову. Первый сет остался за соперницей Виктории — 7:5. Два следующих взяла белоруска — 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал Азаренко сразится с бельгийкой Элизе Мертенс.

 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает успешно выступать в одиночном разряде на Открытом чемпионате США. В 1/8 финала она одолела чешку Каролину...
 
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