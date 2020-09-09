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Госдолг Беларуси станет одной из тем встречи Путина с Лукашенко

09.09.2020 08:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Среди тем, которые обсудят при встрече в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко, есть вопрос реструктуризации государственного долга Беларуси перед Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, конечно, тем более что это обсуждалось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли президенты обсуждать рефинансирование белорусского госдолга.

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Беларусь переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».

В конце августа Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — указал он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Среди тем, которые обсудят при встрече в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко, есть вопрос реструктуризации государственного долга Беларуси перед Россией.
 
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