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США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой
Источник материала: АФН
США совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета Марии Колесниковой.
«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси», - заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова, передает Reuters.
Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
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США совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета Марии...
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