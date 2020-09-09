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Музыка вечна: пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано
Источник материала: Партизан
Руслан Ишдавлетов без перерыва играл на фортепиано во дворе Петербургского планетария - 42 ч 24 мин и 47 сек.
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Сообщается, что пианист играл собственные произведения. Он побил собственный мировой рекорд в 37 ч.
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Музыка вечна: пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано
Руслан Ишдавлетов без перерыва играл на фортепиано во дворе Петербургского планетария - 42 ч 24 мин и 47 сек.
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