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Музыка вечна: пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руслан Ишдавлетов без перерыва играл на фортепиано во дворе Петербургского планетария - 42 ч 24 мин и 47 сек.

 Как сообщает "МИР 24", это новый мировой рекорд по непрерывной игре на музыкальном инструменте.



Сообщается, что пианист играл собственные произведения. Он побил собственный мировой рекорд в 37 ч.
 
 
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Руслан Ишдавлетов без перерыва играл на фортепиано во дворе Петербургского планетария - 42 ч 24 мин и 47 сек.
 
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