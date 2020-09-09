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В Минске начали делать прививки против гриппа

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать в учреждении здравоохранении по месту жительства после осмотра врача. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк.

— В 2020 году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа более 40 % минчан, в том числе не менее 75 % населения, относящегося к группам риска, — уточнила Н. Гиндюк.

Специалист пояснила, что бесплатно препарат получат:

— лица с высоким риском развития тяжелых осложнений после перенесенного гриппа (с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем, лица старше 65 лет, беременные женщины, дети до 3 лет);

— лица с высоким риском заражения гриппом (медицинские работники, педагоги и учащиеся школ, дети и воспитатели детских дошкольных учреждений).

По словам Н. Гиндюк, в текущем году в столице против гриппа будут прививать за счет бюджета вакциной «Гриппол плюс» (Российская Федерация). Эта же вакцина будет доступна на платной основе (для тех, кто не относится к группе риска. — Прим. авт.). Кроме того, для платной иммунизации предложены следующие препараты:

— «Ультрикс» (Российская Федерация);

— «Инфлювак» (Нидерланды);

— «Ваксигрип Тетра» (Франция).

— Все перечисленные вакцины зарегистрированы на территории Республики Беларусь, сопоставимы по эффективности и имеют опыт применения в нашей стране и за рубежом, — пояснила Н. Гиндюк. — Вакцины, используемые для профилактики гриппа (независимо от производителя), не отличаются по составу вариантов вирусов гриппа и являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами.

Также Н. Гиндюк подчеркнула, что во всех вакцинах содержатся три эпидемически актуальных штамма вируса гриппа (два варианта вируса А (H1N1 и H2N3) и один вариант вируса В), которые в этом году будут вызывать заболевание, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать в учреждении здравоохранении по месту жительства после осмотра врача. Об этом...
 
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