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Белорусы смогут летать в Ригу с 14 сентября

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Как рассказали в авиакомпании, введены строгие меры безопасности: всем пассажирам во время полетов бесплатно выдадут основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.


Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах, тем более что они быстро меняются и отличаются в каждой стране.

Сообщается, что благодаря решению правительства Латвии смягчить ранее установленные ограничения на поездки авиакомпания начала восстанавливать выполнение многих рейсов. Так, с 4 сентября возобновлены полеты между Ригой и Стокгольмом (Швеция).
 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября.
 
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