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Прямой линии с Путиным в этом году не будет

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
 
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Ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре
 
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