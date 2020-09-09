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Прямой линии с Путиным в этом году не будет
Источник материала: Партизан
Ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС
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Ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре
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