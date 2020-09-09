ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Атака на первого вице-президента Афганистана. Есть жертвы

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Утром в среду в столице страны прогремел взрыв, высокопоставленный чиновник не пострадал, но погибли три человека из его окружения

Пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

 

По словам представителя вице-президента, в результате

атаки на конвой Салеха ранения получили трое его телохранителей, сам чиновник не пострадал.

 

Журналисты сообщают, что всего жертвами теракта стали три человека, пострадали 12.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Утром в среду в столице страны прогремел взрыв, высокопоставленный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ангелу Меркель призвали лично заняться «делом Колесниковой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика