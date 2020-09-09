После матча с белорусами в Казахстане началась настоящая травля Гафуржана Суюмбаева

Футболист совершил грубую ошибку в матче Лиги наций с белорусами (1:2), которая привела к победному голу Виталия Лисаковича.





"Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстроены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно! Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную! Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!" — написал Лория в инстаграме.



