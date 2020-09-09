Илон Маск за день потерял почти $14 млрд

















Издание пишет, что Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 млрд.





Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. В течение дня акции подешевели на 18% (до $341 за штуку) после того, как компания не была включена в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний США из различных секторов, пишет Bloomberg.





Агентство называет падение акций Tesla Inc. крупнейшим с начала февраля.





В тройку богатейших людей мира по версии Forbes сейчас входят основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $188,2 млрд, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, французский миллиардер Бернар Арно ($115,2 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($114,6 млрд).