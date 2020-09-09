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Лукашенко подтвердил, что отправллял старшего сына извиняться перед боевиками ЧВК "Вагнер"

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь принесла извинения задержанным в конце июля россиянам, состоящих в ЧВК "Вагнер". Прощения у них просил сын белорусского лидера Александра Лукашенко Виктор. Об этом 8 сентября сообщил президент Беларуси во время встречи с российскими журналистами, отмечает радио "Говорит Москва".




По словам Лукашенко, о 33 россиянах, которые приехали в Беларусь, сообщил водитель автобуса, на котором они ехали. Он отметил, что это был просто бдительный гражданин, а не сотрудник спецслужб. Приказ задержать подозрительных лиц поступил после того, как глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик признался, что не сможет контролировать их передвижения по стране.

Позже Лукашенко отправил своего сына Виктора, который работает его советником по нацбезопасности и является членом Совета нацбезопасности Беларуси, чтобы он принес извинения перед вагнеровцами и спросил, куда они хотят уехать. 

Также белорусский президент подчеркнул, что россиян бы не выдали Украине.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. А Следственный комитет даже уверял, что "нашел улики". Все оказалось предвыборной постановкой.

Кстати, перед белорусами, покалеченными во время разгона мирных протестов, ни Лукашенко, ни его сын не извинились. Они даже не принесли соболезнования семьям погибших.
 
 
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Беларусь принесла извинения задержанным в конце июля россиянам, состоящих в ЧВК "Вагнер". Прощения у них просил сын белорусского лидера Александра Лукашенко...
 
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