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Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов

09.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.



"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.

В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.
 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии, заявил...
 
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