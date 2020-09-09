Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов









"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.





В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске , касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.





"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.