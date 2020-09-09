Время для тихой охоты: запреты на посещение лесов сняли по всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Запреты на посещение лесов отменили по всей Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

Несмотря на дожди, в начале недели Минлесхоз не спешил снимать ограничения на посещение лесов. Еще во вторник они действовали местами по Минской и Гомельской областям. По состоянию на утро среды, запреты полностью сняли.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, также будут идти дожди . Это напрямую влияет на уровень пожароопасности в лесах, поэтому, если влаги будет достаточно, по новой запреты на посещение лесов вводить пока не будут.

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, что нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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