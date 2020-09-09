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Время для тихой охоты: запреты на посещение лесов сняли по всей Беларуси
09.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Запреты на посещение лесов отменили по всей Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Несмотря на дожди, в начале недели Минлесхоз не спешил снимать ограничения на посещение лесов. Еще во вторник они действовали местами по Минской и Гомельской областям. По состоянию на утро среды, запреты полностью сняли.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, также
Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной
Напомним, что нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
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Еще во вторник ограничения на посещение лесов действовали местами по Минской и Гомельской областям.
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