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Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении
09.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в ходе интервью с известными российскими журналистами, которое выйдет в эфир в среду, высказался о своем длительном пребывании у власти.
"Да, возможно, я
Может ли это заявление, которое тут же было подхвачено многочисленными информационными ресурсами, по-новому отразить общественно-политический расклад текущих белорусских событий? На эту тему рассуждает собеседник радио Sputnik ― известный политический эксперт Станислав Бышок.
"С одной стороны, выходят люди в большом количестве, которые говорят, что президент Лукашенко "пересидел". А с другой стороны, президент Лукашенко говорит, что протестующие не правы, но на самом деле действительно "пересидел", и может, есть смысл менять политическую реальность и политическую конфигурацию", ― говорит Бышок.
Как напоминает политолог, еще до выборов Лукашенко заявлял о необходимости изменений в Конституции в том, что касается большей открытости власти и передачи большего числа полномочий властям на местах и парламенту.
"В этом смысле мы видим такую положительную динамику, когда разные части белорусского общества консолидируются и, не взирая на определенные внешние препоны и давление, тем не менее важна внутренняя динамика, и очевидным образом и протестное общество, и действующая власть сейчас согласны с необходимостью реформ и необходимостью переговоров, осталось только определить, в каком формате пройдут и переговоры, и конституционные реформы, и возможные досрочные выборы", ― говорит Бышок.
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