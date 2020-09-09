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Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении

09.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в ходе интервью с известными российскими журналистами, которое выйдет в эфир в среду, высказался о своем длительном пребывании у власти. 

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", ― процитировал белорусского лидера корреспондент телеканала Евгений Рожков. 

© Sputnik
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Может ли это заявление, которое тут же было подхвачено многочисленными информационными ресурсами, по-новому отразить общественно-политический расклад текущих белорусских событий? На эту тему рассуждает собеседник радио Sputnik ― известный политический эксперт Станислав Бышок.

"С одной стороны, выходят люди в большом количестве, которые говорят, что президент Лукашенко "пересидел". А с другой стороны, президент Лукашенко говорит, что протестующие не правы, но на самом деле действительно "пересидел", и может, есть смысл менять политическую реальность и политическую конфигурацию", ― говорит Бышок.  

Как напоминает политолог, еще до выборов Лукашенко заявлял о необходимости изменений в Конституции в том, что касается большей открытости власти и передачи большего числа полномочий властям на местах и парламенту.

"В этом смысле мы видим такую положительную динамику, когда разные части белорусского общества консолидируются и, не взирая на определенные внешние препоны и давление, тем не менее важна внутренняя динамика, и очевидным образом и протестное общество, и действующая власть сейчас согласны с необходимостью реформ и необходимостью переговоров, осталось только определить, в каком формате пройдут и переговоры, и конституционные реформы, и возможные досрочные выборы", ― говорит Бышок.

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