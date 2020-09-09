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В США рассматривают введении санкций против Минска из-за ситуации с Марией Колесниковой
09.09.2020 09:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил, что против Минска рассматривается вариант введения новых санкций из-за ситуации с Марией Колесниковой.
«США совместно с союзниками, а также со своими партнерами рассматривают возможность введения дополнительных целевых санкций в отношении тех, кто участвует в репрессиях и нарушении прав человека в Беларуси», - подчеркнул Помпео.
По его словам, Вашингтон обеспокоены тем, что происходит в Беларуси в отношении членов Координационного совета, сообщает
Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие, которое применяется в отношении народа, освободить всех тех, кто был задержан. И добавил, что в числе задержанных находится гражданин США Виталий Шкляров.
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Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил, что против Минска рассматривается вариант введения новых санкций из-за ситуации с Марией Колесниковой.
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