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В США рассматривают введении санкций против Минска из-за ситуации с Марией Колесниковой

09.09.2020 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил, что против Минска рассматривается вариант введения новых санкций из-за ситуации с Марией Колесниковой.

«США совместно с союзниками, а также со своими партнерами рассматривают возможность введения дополнительных целевых санкций в отношении тех, кто участвует в репрессиях и нарушении прав человека в Беларуси», - подчеркнул Помпео.

По его словам, Вашингтон обеспокоены тем, что происходит в Беларуси в отношении членов Координационного совета, сообщает РБК.

Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие, которое применяется в отношении народа, освободить всех тех, кто был задержан. И добавил, что в числе задержанных находится гражданин США Виталий Шкляров.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил, что против Минска рассматривается вариант введения новых санкций из-за ситуации с Марией Колесниковой.
 
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