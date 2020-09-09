Honda анонсировала обновленный кроссовер CR-V для рынка ТС

Источник материала: Tut.by

Российский офис Honda объявил о том, что уже в этом году на рынок ТС выйдет обновленный кроссовер CR-V — модернизированную машину, напомним, представили в Америке осенью прошлого года.





Обновленный CR-V получил новые бамперы, переоформленную решетку радиатора и новые варианты колесных дисков. Также был подкорректирован дизайн задних фонарей и хромированной накладки двери багажника — они стали темнее. В салоне была переработана центральная консоль.



Обновленная Honda CR-V для рынка США

Все комплектации модели, кроме начальной Elegance, теперь оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора Lane Watch. В перечень стандартного оборудования топ-версии Prestige входят беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения (дверь можно открыть без помощи рук). Система контроля усталости водителя входит в стандартное оснащение всех CR-V.

Как и прежде, на рынке ТС кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых атмосферных моторов — объемом 2 л (150 л. с. и 189 Нм крутящего момента) и 2,4 л (186 л. с. и 244 Нм). А трансмиссии — вариатор и полный привод. У дилеров в соседней стране обновленный CR-V ожидается уже в сентябре, цены будут объявлены позже.