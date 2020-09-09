ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Honda анонсировала обновленный кроссовер CR-V для рынка ТС

09.09.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский офис Honda объявил о том, что уже в этом году на рынок ТС выйдет обновленный кроссовер CR-V — модернизированную машину, напомним, представили в Америке осенью прошлого года.


Обновленный CR-V получил новые бамперы, переоформленную решетку радиатора и новые варианты колесных дисков. Также был подкорректирован дизайн задних фонарей и хромированной накладки двери багажника — они стали темнее. В салоне была переработана центральная консоль.


Обновленная Honda CR-V для рынка США

Все комплектации модели, кроме начальной Elegance, теперь оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора Lane Watch. В перечень стандартного оборудования топ-версии Prestige входят беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения (дверь можно открыть без помощи рук). Система контроля усталости водителя входит в стандартное оснащение всех CR-V.

Как и прежде, на рынке ТС кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых атмосферных моторов — объемом 2 л (150 л. с. и 189 Нм крутящего момента) и 2,4 л (186 л. с. и 244 Нм). А трансмиссии — вариатор и полный привод. У дилеров в соседней стране обновленный CR-V ожидается уже в сентябре, цены будут объявлены позже.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский офис Honda объявил о том, что уже в этом году на рынок ТС выйдет обновленный кроссовер CR-V.
 
Новости дня
Новости разные
 
Время для тихой охоты: запреты на посещение лесов сняли по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика