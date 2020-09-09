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Тихановская: нас беспокоят тайные переговоры Лукашенко с Путиным

09.09.2020 09:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Современный символ перемен в Беларуси Светлана Тихановская надеется, что российское руководство не выполнит просьбу Александра Лукашенко об оказании военной помощи.

В интервью DELFI, экс-кандидат в президенты заявила, что тайные переговоры между Лукашенко и Владимиром Путиным «беспокоят», но «мы этого не боимся, потому что нет ни одной причины осуществлять то, о чем просил Лукашенко. А просил он военную помощь».

Она выразила надежду, что Кремль понимает: причины сложившейся ситуации лежат внутри Беларуси, а не за ее пределами.

Тихановская подчеркнула, что «у нас дружеские отношения с Россией, и мы не хотим их портить».

«Белорусы и россияне — дружественные народы, мы хорошо общаемся, между странами большой торговый оборот. И мы хотим, чтобы это все осталось, мы просим не вмешиваться в наши дела», — подчеркнула экс-кандидат.

 
 
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Современный символ перемен в Беларуси Светлана Тихановская надеется, что российское руководство не выполнит просьбу Александра Лукашенко об оказании военной...
 
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