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Тихановская: нас беспокоят тайные переговоры Лукашенко с Путиным
Источник материала: Навiны
Современный символ перемен в Беларуси Светлана Тихановская надеется, что российское руководство не выполнит просьбу Александра Лукашенко об оказании военной помощи.
В интервью
Она выразила надежду, что Кремль понимает: причины сложившейся ситуации лежат внутри Беларуси, а не за ее пределами.
Тихановская подчеркнула, что «у нас дружеские отношения с Россией, и мы не хотим их портить».
«Белорусы и россияне — дружественные народы, мы хорошо общаемся, между странами большой торговый оборот. И мы хотим, чтобы это все осталось, мы просим не вмешиваться в наши дела», — подчеркнула экс-кандидат.
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Современный символ перемен в Беларуси Светлана Тихановская надеется, что российское руководство не выполнит просьбу Александра Лукашенко об оказании военной...
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