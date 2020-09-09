«Похищения людей, репрессии, наглое избиение мирных демонстрантов»: США грозят Беларуси новыми санкциями

Вашингтон не исключил введения новых санкций в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.





Госсекретарь США Майк Помпео напомнил белорусским властям об «их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», пишет БелаПАН.

Как отмечается в заявлении главы американской дипломатии, Вашингтон «глубоко обеспокоен» сообщениями о похищении в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

По словам Помпео, американская сторона «высоко оценивает мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглое избиение мирных демонстрантов среди бела дня, сотни задержаний 6 сентября, а также растущее число сообщений о похищениях».

Госдеп призвал официальный Минск «прекратить насилие в отношении собственного народа», «освободить всех несправедливо задержанных» (в т.ч. арестованного гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, которого признали политзаключенным), а также вступить в диалог с «истинными представителями белорусского общества».

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