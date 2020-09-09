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Белорусы требуют от Минздрава объяснить рост смертности в 1 полугодии 2020 года

09.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Работники здравоохранения и другие Беларуси собирают подписи под открытым обращением к Минздраву РБ с требованием объяснить беспрецедентный рост смертности в стране в первом полугодии, и особенно во втором квартале текущего года.

Как сообщалось, смертность населения во втором квартале 2020 года выросла на 5,6 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы, граждане Республики Беларусь, работники здравоохранения, как и многие другие, крайне удивлены и обеспокоены данными по смертности за первое полугодие (а ещё более за второй квартал!) 2020 года, опубликованными в статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН).

В соответствии с этими данными, начиная с февраля 2020 года отмечен устойчивый рост показателя смертности по сравнению с аналогичным периодом 2016-2019 года. Так, за второй квартал 2020 года смертность в апреле была больше на 543 человека, в мае – на 1 309, в июне – на 3 753 в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года», - говорится в обращении.

В этой связи, подписанты обращения требуют от Минздрава публичного ответа на следующие вопросы:

1. Чем вызван такой значительный всплеск смертности во втором квартале 2020 по сравнению с 2019 годом (а также с 2018, 2017, 2016, 2015 гг.)?

2. Как специалисты Министерства здравоохранения РБ и смежных ведомств объясняют аномальную динамику показателя смертности по месяцам за 2020 г. (в частности повышение показателя в мае-июне по сравнению с аналогичными периодами 2016-2019 гг., визуально определяемую тенденцию к устойчивому росту показателя)? Есть заключение независимых зарубежных экспертов по данному вопросу, а если нет, то почему?

3. Какие причины смертности за указанный период зафиксированы в официальных данных обоих министерств и их процентное соотношение? Отличается ли структура причин смертности от аналогичных периодов в 2016-2019 гг. и как?

4. Проведен ли детальный эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности Министерством здравоохранения РБ с целью определения причин, факторов и условий в республике для установления целенаправленных профилактических мероприятий и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки? Если анализ проведен и закончен, то какие результаты? Если нет, то соблюдены ли все требования законодательства РБ по срокам и объему для проведения анализа?

5. Что предпринимает Министерство здравоохранения в связи с таким скачком смертности, какие конкретные действия предлагаются и предпринимаются для снижения данного показателя?

6. Каковы показатели смертности были в июле и августе 2020 года? Какие причины смертности?

 
 
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Работники здравоохранения и другие Беларуси собирают подписи под открытым обращением к Минздраву РБ с требованием объяснить беспрецедентный рост смертности в...
 
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