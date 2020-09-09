Ставки на межбанке перевали за 25% годовых

Источник материала: АФН

Процентные ставки на рублевом межбанковском рынке продолжили свой рост, несмотря на то что в процессе девальвации белорусского рубля наступила определённая пауза. А это значит, что ситуация и на рублевом, и на валютном рынках продолжить усугубляться.

Ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам 8 сентября выросла с 24,33% до 25,19% годовых, преодолев очередной психологический рубеж.

Ситуация далека от урегулирования, что на что указывают отдельные факты. Так, некоторые банки объявили о готовности привлекать рублевые депозиты на сроки более одного месяца по высоким процентным ставкам, например, под 20% годовых, либо использовать схемы привлечения средств, свойственные финансовым пирамидам.

Помимо этого, в сети прошла информация о том, что только за первую неделю сентября отток валютных вкладов из банков Беларуси составил порядка $200 млн.

Через неделю истекает срок временного моратория Нацбанка РБ на предоставление банкам рублевой ликвидности по фиксированной ставке 8,75% годовых. Но с учетом текущей ситуации регулятор может или будет вынужден временно продлить мораторий ещё на некий срок.