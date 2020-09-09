Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

пишет kommersant.ru Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа»,kommersant.ru





Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные выплаты от государства. Предполагается, что это увеличит число удовлетворенных жизнью граждан, решит проблемы бедности, экономического неравенства и технологической безработицы, а также снизит преступность и затраты на здравоохранение. Эксперименты с введением подобных выплат идут с 1960-х годов, однако пока никому не удалось получить достоверные данные о его эффектах даже на микроуровне. Экономисты Всемирного банка считают, что идея проигрывает в эффективности почти всем альтернативам в борьбе с бедностью.





«Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).





Господин Медведев отметил, что идею нужно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения. Он призвал коллег по партии обсудить эту инициативу с членами правительства и профсоюзами.





«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года»,— заявил господин Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии (цитата по «РИА Новости»).





Накануне, 7 сентября, аналогичную инициативу озвучил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Сенатор пояснил, что несмотря на повышение во время пандемии пособий по безработице, мера оказалась недостаточной.





Одной из последних стран, которая проводила эксперимент по изучению безусловного базового дохода, была Финляндия. В мае Министерство труда Финляндии подвело итоги двухлетнего эксперимента. Из них следует, что получатели базового дохода могут чувствовать себя более благополучными и счастливыми, но при этом их экономическая активность не увеличивается.



