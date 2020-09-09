В Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков

Это Владимир Ленкевич, Анна Комар и Сяржук Медведев. Об этом сообщает Белорусский ПЕН-центр. Комар — секретарь ПЕНа, Ленкевич — координатор его проектов, музыкант.





Задержание произошло на улице Куйбышева возле "Горизонта". Как раз в этом районе ОМОН разгонял и задерживал участников акции в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных.