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В Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков

09.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 8 сентября в Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков.

Это Владимир Ленкевич, Анна Комар и Сяржук Медведев. Об этом сообщает Белорусский ПЕН-центр. Комар — секретарь ПЕНа, Ленкевич — координатор его проектов, музыкант.

Задержание произошло на улице Куйбышева возле "Горизонта". Как раз в этом районе ОМОН разгонял и задерживал участников акции в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных.
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 8 сентября в Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков.
 
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