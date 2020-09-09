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Фото дня: "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020"

09.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал фото, сделанное в белорусской столице 8 сентября.

Фото дня: "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020"
Минск, 8 сентября 2020-го / twitter.com/vladlenlos
На нём женщины стоят в сцепке перед человеком в черной маске с рацией. "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020", — пишет Венедиктов.

Во вторник в Минске прошла стихийная акция в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных. В ней участвовали преимущественно женщины. Десятки из них были брутально задержаны. По последним данным, это всего было задержано более 40 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал фото, сделанное в белорусской столице 8 сентября.
 
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