На нём женщины стоят в сцепке перед человеком в черной маске с рацией. "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020", — пишет Венедиктов.





Во вторник в Минске прошла стихийная акция в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных. В ней участвовали преимущественно женщины. Десятки из них были брутально задержаны. По последним данным, это всего было задержано более 40 человек.