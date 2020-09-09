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Фото дня: "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020"
Источник материала: Партизан
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал фото, сделанное в белорусской столице 8 сентября.
На нём женщины стоят в сцепке перед человеком в черной маске с рацией. "Это не 1942 год в Беларуси. Это 2020", — пишет Венедиктов.
Во вторник в Минске прошла стихийная акция в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных. В ней участвовали преимущественно женщины. Десятки из них были брутально задержаны. По последним данным, это всего было задержано более 40 человек.
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал фото, сделанное в белорусской столице 8 сентября.
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