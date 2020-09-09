О чем будут говорить Лукашенко и Путин в Москве









Он заявил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по многим актуальным вопросам. В частности, белорусские долги, дорожная карта по интеграции, цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, будущее совместной интеграции и взаимодействие по линии огромного количества предприятий.





На будущей встрече будет также обсуждаться тема рефинансирования госдолга Белоруссии перед Россией, добавил Песков.











