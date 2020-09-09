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О чем будут говорить Лукашенко и Путин в Москве

09.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Он заявил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по многим актуальным вопросам. В частности, белорусские долги, дорожная карта по интеграции, цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, будущее совместной интеграции и взаимодействие по линии огромного количества предприятий.

На будущей встрече будет также обсуждаться тема рефинансирования госдолга Белоруссии перед Россией, добавил Песков.
 
 
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, сообщил...
 
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