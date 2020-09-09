Юрист Максим Знак задержан. Он был последним «выжившим» из КС

Источник материала: KYKY

Сегодня около 9 утра в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась информация о том, что задержан юрист, последний «выживший» представитель КС Максим Знак.

Спустя буквально пять минут представитель штаба Бабарико Глеб Герман сообщил журналистам: «В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в зум. Я ему позвонил он произнёс фразу «похоже кто-то к нам пришёл» отключился, и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен». Судя по всему, информация про задержание правдива.

Около 9:30 информация подвердилась: Максим Знак задержан. В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилось фото момента задержания.

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