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Юрист Максим Знак задержан. Он был последним «выжившим» из КС

09.09.2020 09:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня около 9 утра в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась информация о том, что задержан юрист, последний «выживший» представитель КС Максим Знак. 

Спустя буквально пять минут представитель штаба Бабарико Глеб Герман сообщил журналистам: «В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в зум. Я ему позвонил он произнёс фразу «похоже кто-то к нам пришёл» отключился, и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен».  Судя по всему, информация про задержание правдива. 

Около 9:30 информация подвердилась: Максим Знак задержан. В телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилось фото момента задержания. 

Мы будем держать вас в курсе. 

 
 
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Сегодня около 9 утра в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась информация о том, что задержан юрист, последний «выживший» представитель КС Максим Знак.  ...
 
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