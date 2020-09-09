Погода в СНГ: жара на юге Казахстана, штормовое предупреждение в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Нур-Султане сегодня облачно с прояснениями, днем воздух в столице Казахстана прогреется до плюс 16 градусов, передает Кирилл Харламов. На юге страны в Туркестанской области по-прежнему жарко – 30 градусов. В Алматы столбик термометра поднимется до 24-х.

Начало осени – время, когда у перелетных птиц начинается миграция. Над Алматинской областью проходят маршруты журавлей, диких гусей и уток.

Горы Заилийского Алатау для них важный ориентир – здесь они меняют свой курс на запад в сторону Каспийского моря и уже оттуда летят в южные страны.

«Летят гуси, которые гнездятся, в основном либо в северной половине Казахстана, либо в Сибири. Несколько видов, серый гусь летит, гуменник краешком проходит, летят журавли, серый журавль-красавка. Здесь у нас самые разные ландшафты: горы, пустыни, водоемы, все что угодно», – рассказал орнитолог Сергей Скляренко.

Сегодня в Бишкеке переменная облачность, днем до плюс 23-х, сообщает Ольга Ковалева. По стране преимущественно без осадков. Относительно сухо и нежарко будет весь сентябрь. Обильные дожди синоптики прогнозируют лишь на вторую половину осени, что отразится на статистике лесных пожаров по стране. С мая по август МЧС Кыргызстана зафиксировало 89 пожаров. Это почти на треть меньше, чем прошлом году. Горело, в основном, сухотравье в горах и лесные торфяники.

В Беларуси объявили штормовое предупреждение: скорость порывов ветра достигает 15-20 метров в секунду, передает Инна Согалович. Синоптики обещают, что день будет хоть и облачным, но с прояснениями. Чтобы пасмурная погода не стала причиной осенней хандры, врачи советуют включить в свой рацион больше витаминов. В ближайшие выходные в Минске откроется сезон сельскохозяйственных ярмарок. Там можно будет купить овощи и фрукты нового урожая, а также рыбу, мясо и мед.