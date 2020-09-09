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«Президент» из Вьетнама: компания VinFast показала свой самый дорогой и мощный кроссовер

09.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начинающий автопроизводитель VinFast из Вьетнама, созданный самым богатым человеком страны, миллиардером Фам Нят Выонгом, свои первые машины показал еще осенью 2018 года, а теперь рассекретил роскошный вариант кроссовера Lux SA2.0.


Кроссовер VinFast Lux SA2.0 сделан из BMW X5, причем предыдущей генерации F15. А теперь компания поделилась подробностями о статусной топ-версии кроссовера, которая в техническом плане отличается от исходного Lux SA2.0.


Новая машина называется President и вместо двухлитрового турбомотора BMW под капотом у нее скрывается 6,2-литровый атмосферный V8 разработки General Motors, развивающий 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Сблокирован мотор с 8-ступенчатым «автоматом» и до первой «сотни» разгоняет President за 6,8 секунды, максимальная скорость — около 300 км/ч.



Колесная база у President составляет внушительные 3,13 м. В пятиместном салоне, отделанном кожей и вставками из натурального дерева, есть мультимедиасистема с широкоформатным 12,3-дюймовым экраном, а среди оснащения заявлены панорамная крыша, аудиосистема с 13 динамиками, сиденья заднего ряда с функциями вентиляции и массажа, беспроводная зарядка для смартфона и система кругового обзора.


VinFast выпустит «президентский» кроссовер в небольшом количестве — всего 500 единиц. Цены вопроса — 198 тысяч долларов в пересчете! Впрочем, первой сотне заказчиков машина обойдется на 34 тысячи долларов дешевле.

 
 
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Начинающий автопроизводитель VinFast из Вьетнама представил самый дорогой и роскошный вариант кроссовера Lux SA2.0.
 
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