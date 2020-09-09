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Bloomberg: 15 сентября Apple представит новые часы, а не iPhone
Источник материала: Onliner
Накануне компания Apple разослала приглашения на презентацию,
Bloomberg ссылается на фразу в приглашении — Time Flies, которая якобы указывает именно на умные часы. Помимо часов, будут, вероятно, представлены и другие обновленные устройства — планшет, умная колонка, ТВ-приставка, наушники.
Позже, судя по всему, в октябре, Apple покажет новые iPhone с поддержкой 5G и измененным дизайном. Задержку можно объяснить сложностями с поставками ключевых компонентов для смартфонов, производство которых началось позже запланированного.
Презентация, напомним, пройдет в онлайне.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Накануне компания Apple разослала приглашения на презентацию, запланированную на 15 сентября. Предполагалось, что в этот день американская корпорация представит...
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