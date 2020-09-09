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Bloomberg: 15 сентября Apple представит новые часы, а не iPhone

09.09.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне компания Apple разослала приглашения на презентацию, запланированную на 15 сентября. Предполагалось, что в этот день американская корпорация представит новые продукты, в том числе iPhone 12. Однако, по данным Bloomberg, Apple повременит с запуском мобильников, а главной темой мероприятия станут умные часы.

Bloomberg ссылается на фразу в приглашении — Time Flies, которая якобы указывает именно на умные часы. Помимо часов, будут, вероятно, представлены и другие обновленные устройства — планшет, умная колонка, ТВ-приставка, наушники.

Позже, судя по всему, в октябре, Apple покажет новые iPhone с поддержкой 5G и измененным дизайном. Задержку можно объяснить сложностями с поставками ключевых компонентов для смартфонов, производство которых началось позже запланированного.

Презентация, напомним, пройдет в онлайне.

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Накануне компания Apple разослала приглашения на презентацию, запланированную на 15 сентября. Предполагалось, что в этот день американская корпорация представит...
 
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