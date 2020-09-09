В Совете Европы боятся, что Беларусь «перейдет в состояние беззакония»

Источник материала: Ежедневник

Совет Европы серьезно обеспокоен последними нарушениями прав человека в Беларуси и призывает власти республики прекратить репрессии, в частности, преследования и притеснения членов Координационного совета оппозиции.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович-Бурич.

«Продолжение такой незаконной практики создает очевидную опасность обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в состояние беззакония и политических преследований», — сказала генсек Совета Европы.

По мнению Пейчинович, у властей Беларуси нет другого пути, кроме как вступить в открытый диалог с гражданским обществом, чтобы безотлагательно подготовить и провести необходимые реформы. По ее словам, Совет Европы готов предложить свою помощь в этой работе, пишет rosbalt.ru.

Последним событием, которое взволновало белорусскую и мировую общественность, стало «похищение» одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая затем неожиданно «нашлась» на белорусско-украинской границе, где была задержана.