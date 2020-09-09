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«Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами». Тихановская обратилась к россиянам

09.09.2020 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила неравнодушных россиян за поддержку.

«Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами». Тихановская обратилась к россиянам

По ее словам, белорусы «очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору».

«Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами — и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народы друг против друга», — отметила Тихановская.

Она призвала не позволить пропаганде «отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков — ударить по интересам как Беларуси, так и России».

«Поддержите белорусский народ», — резюмировала экс-кандидат.

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила неравнодушных россиян за поддержку.
 
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