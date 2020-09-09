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Пришли «маски». Представитель штаба Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума КС Максима Знака
Источник материала: Навiны
О возможном задержании члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса юриста Максима Знака сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале Глеб Герман, представитель штаба Виктора Бабарико.
«Итак, 8:30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в зум, я ему позвонил, он произнёс фразу «похоже кто-то к нам пришел», отключился, и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен», - написал Герман.
7 сентября в Минске
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Пришли «маски». Представитель штаба Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума КС Максима Знака
О возможном задержании члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса юриста Максима Знака сообщил сегодня утром в своем...
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