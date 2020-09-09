Пришли «маски». Представитель штаба Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума КС Максима Знака

О возможном задержании члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса юриста Максима Знака сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале Глеб Герман, представитель штаба Виктора Бабарико.

«Итак, 8:30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в зум, я ему позвонил, он произнёс фразу «похоже кто-то к нам пришел», отключился, и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен», - написал Герман.

7 сентября в Минске похищена член Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. На следующий день пресс-служба КС сообщила что Родненков и Кравцов находятся в Киеве в безопасности. Они заявили на пресс-конференции, что их выезд в Украину не был добровольным. При этом Колесникову выдворить не удалось , поскольку на границе она порвала свой паспорт.

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