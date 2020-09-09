ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пришли «маски». Представитель штаба Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума КС Максима Знака

09.09.2020 10:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

О возможном задержании члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса юриста Максима Знака сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале Глеб Герман, представитель штаба Виктора Бабарико.

«Итак, 8:30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в зум, я ему позвонил, он произнёс фразу «похоже кто-то к нам пришел», отключился, и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен», - написал Герман.

7 сентября в Минске похищена член Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. На следующий день пресс-служба КС сообщила что Родненков и Кравцов находятся в Киеве в безопасности. Они заявили на пресс-конференции, что их выезд в Украину не был добровольным. При этом Колесникову выдворить не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возможном задержании члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса юриста Максима Знака сообщил сегодня утром в своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы требуют от Минздрава объяснить рост смертности в 1 полугодии 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика