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В Беларуси задержан последний член президиума Координационного совета

09.09.2020 10:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти задержали последнего остававшегося и на свободе и в Беларуси члена президиума Координационного совета. Утром из штаба Виктора Бабарико силовики вывели юриста Максима Знака.

В самом штабе проходит обыск. Обыскивают также и квартиру члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Сама Колесникова, можно предположить, была поздно вечером доставлена в Минск. Однако, официально ее местонахождение неизвестно.

Можно предположить, что сегодня с помощью задержанного Знака, и его и Колесникову власти вновь попытаются депортировать за пределы Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти задержали последнего остававшегося и на свободе и в Беларуси члена президиума Координационного совета. Утром из штаба Виктора Бабарико...
 
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