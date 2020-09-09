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Почти половина жителей России не хотят объединения с Беларусью

09.09.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом 23% респондентов оценивают нынешние отношения между государствами как дружественные.


фото: АР

Практически половина жителей России заявили, что не хотят объединения РФ и Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что 57% опрошенных знают о создании Союзного государства России и Беларуси, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% респондентов что-то слышали, но в детали не вникали. При этом 43% опрошенных услышали о нём впервые.

По данным ВЦИОМ, 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а следует просто поддерживать дружественные отношения. При этом 22% опрошенных отметили, что хотели бы видеть его как объединение двух стран на равноправной основе, 17% — как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — как вхождение РФ в состав республики на правах одного или нескольких регионов. Не стали отвечать 12% граждан, а затруднились с выбором ещё 5%.

Кроме того, 23% россиян оценивают нынешние отношения между государствами как дружественные, 20% как нормальные, столько же — как хорошие. Ещё 16% опрошенных заметили, что чувствуют похолодание в отношениях, 11% назвали их напряжёнными, 1% граждан оценили их как враждебные, а 9% затруднились ответить.

При этом, по данным опроса, почти половина населения РФ считает, что отношения двух стран в течение последнего года остаются прежними, 32% полагают, что они ухудшаются, 8% заявили, что они улучшаются, а 11% затруднились ответить.
Добавим, что ВЦИОМ проводил данный опрос 20 августа, в нём приняло участие 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.
 
 
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При этом 23% респондентов оценивают нынешние отношения между государствами как дружественные.
 
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