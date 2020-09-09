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Душ для собак, колонны и метр по 1450 рублей. Посмотрите на имиджевый для министра строительства спиральный дом

09.09.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единственный в Беларуси спиральный дом построили в Могилеве в глубине спального микрорайона. 17-этажка не только выглядит необычно снаружи — планировка квартир тоже ну очень нестандартная. А еще в доме есть… душевая для собак! Мы посмотрели, во что вылился имиджевый проект нынешнего министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, который еще два года назад возглавлял предприятие-застройщик — Могилевский домостроительный комбинат.


Спиральный дом в Могилеве находится на улице Кулешова под номером 1а. И на фоне соседних многоэтажек он сильно выбивается. Почему «спираль» построили именно тут, в глубине спального микрорайона «Спутник», руководитель проектов Могилевского ДСК Сергей Сидоренко точно не знает — предполагает, что на тот момент здесь был единственный свободный участок для застройки.

По словам Сергея Сидоренко, спиральный дом начали проектировать еще в 2015 году. Над ним работали сам застройщик, Могилевский ДСК, и «Могилевгражданпроект». А строить многоэтажку начали только в 2018-м — в проект пришлось вносить достаточно много корректировок.


На стадии проектирования и начала строительства необычной многоэтажки Могилевским ДСК руководил нынешний министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. И спиральный дом был своеобразным имиджевым проектом всего предприятия и лично Пархамовича — чтобы показать, что ДСК может не только «панельки» собирать.

Проект спирального дома назвали «Зодиак». Основание многоэтажки — шестигранник, каждый этаж смещен по отношению к предыдущему на 2 градуса. Так что верхний повернут по отношению к нижнему на 34 градуса.



«Закрученность» дома — не просто внешний визуальный эффект. 17 несущих колонн — 12 на внешнем краю, 5 в центре — и лестничная клетка с двумя лифтовыми шахтами, конечно, идут строго перпендикулярно основанию. А вот вокруг них «вращаются» плиты перекрытий и, соответственно, квартиры, потому их планировка нетипична.

На каждом из 17 этажей — 5 квартир, одна из которых — 3-комнатная площадью около 102 м2. А вот количество «двушек» и «однушек» зависит от этажа, потому что планировка меняется. Колонн, например, в квартире может быть от двух до четырех в зависимости от метража, и их расположение тоже разное: где-то — у стены, где-то — около окна, а где-то — и в центре квартиры. Так что все квартиры — свободной планировки с панорамным остеклением. Лишь санузлы — с готовыми перегородками.

А вот лоджии все одинаковые — с утепленными полом и потолком, двойным остеклением и зеркальным напылением на фасаде. Высота потолков — 2,7 метра.






— С первого взгляда может показаться, что квартиры очень неудобные — вытянутые. Зато это нестандартно, можно интересно обыграть все особенности с помощью дизайна, — говорит руководитель проектов Могилевского ДСК Сергей Сидоренко.

Подсветка дома пока не работает, но она есть: светильники будут подсвечивать грани и парапет в виде короны.



Общий балкон и вид с него.

Стоимость квадратного метра была высчитана сразу в белорусских рублях и не менялась — 1450 рублей, говорит Сергей Сидоренко. Первые полгода-год квартиры, по его словам, распродавались медленно. Людей смущала нестандартная планировка, с которой нужно еще что-то придумать. У некоторых были вопросы по стоимости — считали, что дорого.

— Но потом люди оценили и внешний вид дома, и качество строительства — и остальные квартиры распродали быстро, — продолжает Сергей Сидоренко.


На входе есть подъемник и душевая для собак.

Так душевая для собак выглядит изнутри.

В долевом строительстве «Зодиака» участвовали те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Возможно, поэтому многие до сих пор не забрали ключи от квартир. Сейчас в доме настраивают лифты — они от «Могилевлифтмаша», конечно, и пока по заказу дольщиков изнутри обшиты листами ДСП, чтобы не повредить кабину при перевозке стройматериалов и крупногабаритных грузов.

Детская площадка около дома оборудована на деньги дольщиков — ее строительство вошло в стоимость квадратного метра. Площадку, возможно, сделают закрытой, то есть доступной только для жильцов дома.

 
Теги: Могилев
 
 
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Это пока единственный спиральный дом в Беларуси, но планируют построить еще как минимум один.
 
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