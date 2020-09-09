Какие курсы доллара и евро установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,647 рубля, а евро — 3,118 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,647 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк), 2,649 рубля (Paritetbank, БСБ Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,639 рубля.

Выше всего курс продажи евро банком — 3,18 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 3,118 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк), 3,12 рубля (Белгазромбанк).

Сдавать евро выгоднее всего в Paritetbank — 3,111 рубля.