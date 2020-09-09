|
Александр Поветкин высказался о протестах в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Временный чемпион WBC в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин в
— Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть.
Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции — брат против брата шел, отец против сына.
Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна.
Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипежа. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды! В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю, — рассказал Поветкин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Как при революции - брат против брата шел, отец против сына».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)