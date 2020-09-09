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Александр Поветкин высказался о протестах в Беларуси

09.09.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Временный чемпион WBC в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин в эфире YouTube-канала Mediametrica высказался о массовых протестах в Беларуси на фоне итогов президентских выборов.


Фото: Промоутерская компания «Мир бокса»

— Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть.

Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции — брат против брата шел, отец против сына.

Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна.

Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипежа. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды! В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю, — рассказал Поветкин.

 
 
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«Как при революции - брат против брата шел, отец против сына».
 
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