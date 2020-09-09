Кажется, самый необычный смартфон года. Каким будет LG Wing с двумя экранами

Источник материала: Tut.by

LG готовится к анонсу нового необычного смартфона с двумя поворотными экранами под названием Wing. Финальный дизайн устройства показал известный инсайдер Эван Бласс .





Судя по изображению, смартфон оснастят двумя дисплеями — основной может поворачиваться таким образом, что аппарат становится похож на букву «Т». Издание tom’s guide пишет, что его диагональ составит 6,8 дюйма. Размер дополнительного экрана — 4 дюйма. А еще непонятно, где производитель разместит фронтальную камеру. Возможно, она спрячется под основным экраном, как и сканер отпечатков пальцев.

На задней панели девайса — тройная основная камера и LED-вспышка. Известно, что LG Wing оснастят модемом для работы в 5G-сетях. По неподтвержденным данным, процессором выступит Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативной памяти якобы будет от 8 до 12 ГБ. Объем постоянного хранилища пока не называется.

Официальная презентация аппарата пройдет 14 сентября, тогда же наверняка назовут и цену смартфона для разных рынков.

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