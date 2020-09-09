С карточками каких банков можно купить бытовую технику со скидкой

На фоне подорожавшего доллара и нестабильной ситуации на валютном рынке белорусы стремятся вкладывать свободные рубли в значимые покупки, в частности, в бытовую технику и электронику. Иногда, расплачиваясь за эти товары «пластиком», можно немного и сэкономить. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким карточкам белорусских банков начисляется кешбэк или действуют скидки на покупку посудомойки или компьютера.
В таблице указаны карты с кешбэком выше 1%.
Сейчас в 11 банках можно выпустить карты, с которыми будет в той или иной степени выгодно пойти за покупкой нового телефона или холодильника. Два из них (Белгазпромбанк и РРБ-Банк) предлагают полностью бесплатный «пластик» с кешбэком до 40%.
В Банке Дабрабыт и Приорбанке действуют специальные программы скидок для всех карт. Поэтому если у вас уже есть «пластик» одного из этих банков, дополнительный можно и не выпускать.
Название банка
Возможности
Стоимость, срок действия
Альфа-Банк,
MasterCard World Карта № 1
По любимой категории «Покупки» предоставляется 2%-й кешбэк на бытовую технику, а также на компьютерную и цифровую технику, часы, ювелирные изделия и др.
По остальным категориям возврат будет 1% от суммы покупки.
Обслуживание — 4,9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Беларусбанк,
Visa Gold в Клубе «Леди"/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт
Кешбэк 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, 6% в интернет-магазине 234.by и магазине бытовой техники pro100tehnika.by, 5% в магазине кухни и техники modul35.by.
По карте «Леди» также есть скидка 50% на оформление карточки рассрочки «Магнит».
Visa Gold в Клубе «Леди» при оформлении через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.
Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»
Скидки до 10% в магазинах-партнерах бытовой и цифровой техники. Кешбэк 1,2% во всех категориях.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14,90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.
При расчете 500 BYN и более в месяц — комиссия не списывается.
Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot
Кешбэк 10% в магазине бытовой техники backer.by, 5% в интернет-магазине Imarket.by, 3% в магазинах бытовой техники
optovichek.by, «Karcher» и интернет-магазине 24shop.by, до 2,5% в магазинах 21vek.by, 2% в магазинах
Gefest и «Техника успеха».
Бесплатно на 5 лет.
Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker
По карте предусмотрен повышенный кешбэк 3% в любимой категории, можно, например, выбрать «Дом» (магазины товаров для дома и электротоваров)
или «Компьютеры». В других категориях — 1%.
В банке отметили, что они не несут ответственности и не могут контролировать, какой МСС код присвоен организациям торговли и сервиса банком-эквайером, поэтому указать полный список магазинов нет возможности.
3,99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»
Кешбэк 2% в магазине электроники, бытовой и компьютерной техники kakadoo.by; в магазине бытовой техники, электроники и товаров для дома Hobot.by; в магазине бытовой техники ТехАс.
Постоянный кешбэк 1% за все покупки (кроме супермаркетов).
Кроме этого, по карте можно подключить неограниченное количество категорий (категория «Супермаркеты» подключается бесплатно на 2 месяца, стоит 2 BYN ежемесячно, все остальные с первого месяца — 1 BYN)
Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание —
бесплатно, если рассчитываться или иметь остаток на карте от 450 BYN / 210 USD /
190 EUR / 14 000 RUB в
месяц.
Иначе плата — 3 BYN ежемесячно.
Банк Дабрабыт
По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «На связи», «Связной», «Евросеть», Xistore, 21vek.by, Аmd.by, сети салонов цифровой техники xmix.by, shop.huawei.by и др.
Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.
Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.
Идея Банк,
MasterCard Galleria
Кешбэк 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».
Манибэк можно получить в таких магазинах: «5 элемент»,
«Hewlett-Packard»,
«iGood», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ» и др.
Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.
Приорбанк
По программе KEYcard действует кешбэк 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple) и в
сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.
По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются скидки в интернет-гипермаркете Elmarket.by (3%), в 21vek.by (до 10%), в интернет-магазине Domotehnika.by (до 7%), в магазине ТехноЭконом (5%).
В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CUB»
По карте кешбэк до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, Аtlant, Gefest, Techno.by, Мегалайнер, Agrox.by, NPX.by, 7745 Большой магазин, Sad- tech, Elmarket.by, Starmarket.by и др.
Также есть кешбэк 2%, среди МСС-кодов:
магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712).
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Статусбанк,
Mastercard World Статускарта
Кешбэк до 1,5% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кешбэк 1,5%; в E-dom.by скидка 5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by скидка 5%.
20 BYN, срок действия — 30 месяцев.
Название банка
Возможности
Стоимость, срок действия
Альфа-Банк,
MasterCard World Карта № 1
По любимой категории «Покупки» предоставляется 2% кешбэк на бытовую технику, а также на компьютерную и цифровую технику, часы, ювелирные изделия и др.
По остальным категориям возврат будет 1% от суммы покупки.
Обслуживание — 4,9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Беларус-банк,
Visa Gold в Клубе «Леди"/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт
Кешбэк 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, 6% в интернет-магазине 234.by и магазине бытовой техники pro100tehnika.by, 5% в магазине кухни и техники modul35.by.
По карте «Леди» также есть скидка 50% на оформление карточки рассрочки «Магнит».
Visa Gold в Клубе «Леди» при оформлении через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.
Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»
Скидки до 10% в магазинах-партнерах бытовой и цифровой техники. Кешбэк 1,2% во всех категориях.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14,90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.
При расчете 500 BYN и более в месяц — комиссия не списывается.
Белгазпром-банк,
Visa Rewards Cashalot
Кешбэк 10% в магазине бытовой техники backer.by, 5% в интернет-магазине Imarket.by, 3% в магазинах бытовой техники
optovichek.by, «Karcher» и интернет-магазине 24shop.by, до 2,5% в магазинах 21vek.by, 2% в магазинах
«Gefest» и «Техника успеха».
Бесплатно на 5 лет.
Белинвест-
банк,
Visa Rewards Joker
По карте предусмотрен повышенный кешбэк 3% в любимой категории, можно, например, выбрать «Дом» (магазины товаров для дома и электротоваров)
или «Компьютеры». В других категориях — 1%.
В банке отметили, что они не несут ответственности и не могут контролировать, какой МСС код присвоен организациям торговли и сервиса банком-эквайером, поэтому указать полный список магазинов нет возможности.
3,99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»
Кешбэк 2% в магазине электроники, бытовой и компьютерной техники kakadoo.by; в магазине бытовой техники, электроники и товаров для дома Hobot.by; в магазине бытовой техники ТехАс.
Постоянный кешбэк 1% за все покупки (кроме супермаркетов).
Кроме этого, по карте можно подключить неограниченное количество категорий (категория «Супермаркеты» подключается бесплатно на 2 месяца, стоит 2 BYN ежемесячно, все остальные с первого месяца — 1 BYN)
Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание —
бесплатно, если рассчитываться или иметь остаток на карте от 450 BYN / 210 USD /
190 EUR / 14 000 RUB в
месяц.
Иначе плата — 3 BYN ежемесячно.
Банк Дабрабыт
По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «На связи», «Связной», «Евросеть», Xistore, 21vek.by, Аmd.by, сети салонов цифровой техники xmix.by, shop.huawei.by и др.
Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.
Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.
Идея Банк,
MasterCard Galleria
Кешбэк 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».
Манибэк можно получить в таких магазинах: «5 элемент»,
«Hewlett-Packard»,
«iGood», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ» и др.
Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.
Приорбанк
По программе KEYcard действует кешбэк 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple) и в
сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.
По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются скидки в интернет-гипермаркете Elmarket.by (3%), в 21vek.by (до 10%), в интернет-магазине Domotehnika.by (до 7%), в магазине ТехноЭконом (5%).
В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные карты Visa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CUB»
По карте кешбэк до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, Аtlant, Gefest, Techno.by, Мегалайнер, Agrox.by, NPX.by, 7745 Большой магазин, Sad- tech, Elmarket.by, Starmarket.by и др.
Также есть кешбэк 2%, среди МСС-кодов:
магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712).
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Статусбанк,
Mastercard World Статускарта
Кешбэк до 1,5% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кешбэк 1,5%; в E-dom.by скидка 5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by скидка 5%.