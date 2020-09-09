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С карточками каких банков можно купить бытовую технику со скидкой

09.09.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне подорожавшего доллара и нестабильной ситуации на валютном рынке белорусы стремятся вкладывать свободные рубли в значимые покупки, в частности, в бытовую технику и электронику. Иногда, расплачиваясь за эти товары «пластиком», можно немного и сэкономить. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким карточкам белорусских банков начисляется кешбэк или действуют скидки на покупку посудомойки или компьютера.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В таблице указаны карты с кешбэком выше 1%.

Сейчас в 11 банках можно выпустить карты, с которыми будет в той или иной степени выгодно пойти за покупкой нового телефона или холодильника. Два из них (Белгазпромбанк и РРБ-Банк) предлагают полностью бесплатный «пластик» с кешбэком до 40%.

В Банке Дабрабыт и Приорбанке действуют специальные программы скидок для всех карт. Поэтому если у вас уже есть «пластик» одного из этих банков, дополнительный можно и не выпускать.

Название банка

Возможности

Стоимость, срок действия

Альфа-Банк,
MasterCard World Карта № 1

По любимой категории «Покупки» предоставляется 2%-й кешбэк на бытовую технику, а также на компьютерную и цифровую технику, часы, ювелирные изделия и др.

По остальным категориям возврат будет 1% от суммы покупки.

Обслуживание — 4,9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,
Visa Gold в Клубе «Леди"/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт

Кешбэк 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, 6% в интернет-магазине 234.by и магазине бытовой техники pro100tehnika.by, 5% в магазине кухни и техники modul35.by.

По карте «Леди» также есть скидка 50% на оформление карточки рассрочки «Магнит».

Visa Gold в Клубе «Леди» при оформлении через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.

Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»

Скидки до 10% в магазинах-партнерах бытовой и цифровой техники. Кешбэк 1,2% во всех категориях.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14,90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.

При расчете 500 BYN и более в месяц — комиссия не списывается.

Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot

Кешбэк 10% в магазине бытовой техники backer.by, 5% в интернет-магазине Imarket.by, 3% в магазинах бытовой техники

optovichek.by, «Karcher» и интернет-магазине 24shop.by, до 2,5% в магазинах 21vek.by, 2% в магазинах

Gefest и «Техника успеха».

Бесплатно на 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker

По карте предусмотрен повышенный кешбэк 3% в любимой категории, можно, например, выбрать «Дом» (магазины товаров для дома и электротоваров)

или «Компьютеры». В других категориях — 1%.

В банке отметили, что они не несут ответственности и не могут контролировать, какой МСС код присвоен организациям торговли и сервиса банком-эквайером, поэтому указать полный список магазинов нет возможности.

3,99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.

Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»

Кешбэк 2% в магазине электроники, бытовой и компьютерной техники kakadoo.by; в магазине бытовой техники, электроники и товаров для дома Hobot.by; в магазине бытовой техники ТехАс.

Постоянный кешбэк 1% за все покупки (кроме супермаркетов).

Кроме этого, по карте можно подключить неограниченное количество категорий (категория «Супермаркеты» подключается бесплатно на 2 месяца, стоит 2 BYN ежемесячно, все остальные с первого месяца — 1 BYN)

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание —

бесплатно, если рассчитываться или иметь остаток на карте от 450 BYN / 210 USD /

190 EUR / 14 000 RUB в

месяц.

Иначе плата — 3 BYN ежемесячно.

Банк Дабрабыт

По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «На связи», «Связной», «Евросеть», Xistore, 21vek.by, Аmd.by, сети салонов цифровой техники xmix.by, shop.huawei.by и др.

Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.

Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.

Идея Банк,
MasterCard Galleria

Кешбэк 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».

Манибэк можно получить в таких магазинах: «5 элемент»,

«Hewlett-Packard»,

«iGood», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ» и др.

Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.

Приорбанк

По программе KEYcard действует кешбэк 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple) и в

сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.

По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются скидки в интернет-гипермаркете Elmarket.by (3%), в 21vek.by (до 10%), в интернет-магазине Domotehnika.by (до 7%), в магазине ТехноЭконом (5%).

В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CUB»

По карте кешбэк до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, Аtlant, Gefest, Techno.by, Мегалайнер, Agrox.by, NPX.by, 7745 Большой магазин, Sad- tech, Elmarket.by, Starmarket.by и др.

Также есть кешбэк 2%, среди МСС-кодов:

магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712).

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World Статускарта

Кешбэк до 1,5% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кешбэк 1,5%; в E-dom.by скидка 5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by скидка 5%.

20 BYN, срок действия — 30 месяцев.

Название банка

Возможности

Стоимость, срок действия

Альфа-Банк,
MasterCard World Карта № 1

По любимой категории «Покупки» предоставляется 2% кешбэк на бытовую технику, а также на компьютерную и цифровую технику, часы, ювелирные изделия и др.

По остальным категориям возврат будет 1% от суммы покупки.

Обслуживание — 4,9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Беларус-банк,
Visa Gold в Клубе «Леди"/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт

Кешбэк 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, 6% в интернет-магазине 234.by и магазине бытовой техники pro100tehnika.by, 5% в магазине кухни и техники modul35.by.

По карте «Леди» также есть скидка 50% на оформление карточки рассрочки «Магнит».

Visa Gold в Клубе «Леди» при оформлении через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.

Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»

Скидки до 10% в магазинах-партнерах бытовой и цифровой техники. Кешбэк 1,2% во всех категориях.

Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14,90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.

При расчете 500 BYN и более в месяц — комиссия не списывается.

Белгазпром-банк,
Visa Rewards Cashalot

Кешбэк 10% в магазине бытовой техники backer.by, 5% в интернет-магазине Imarket.by, 3% в магазинах бытовой техники

optovichek.by, «Karcher» и интернет-магазине 24shop.by, до 2,5% в магазинах 21vek.by, 2% в магазинах

«Gefest» и «Техника успеха».

Бесплатно на 5 лет.

Белинвест-
банк,
Visa Rewards Joker

По карте предусмотрен повышенный кешбэк 3% в любимой категории, можно, например, выбрать «Дом» (магазины товаров для дома и электротоваров)

или «Компьютеры». В других категориях — 1%.

В банке отметили, что они не несут ответственности и не могут контролировать, какой МСС код присвоен организациям торговли и сервиса банком-эквайером, поэтому указать полный список магазинов нет возможности.

3,99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.

Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,
Visa «Bonus»

Кешбэк 2% в магазине электроники, бытовой и компьютерной техники kakadoo.by; в магазине бытовой техники, электроники и товаров для дома Hobot.by; в магазине бытовой техники ТехАс.

Постоянный кешбэк 1% за все покупки (кроме супермаркетов).

Кроме этого, по карте можно подключить неограниченное количество категорий (категория «Супермаркеты» подключается бесплатно на 2 месяца, стоит 2 BYN ежемесячно, все остальные с первого месяца — 1 BYN)

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание —

бесплатно, если рассчитываться или иметь остаток на карте от 450 BYN / 210 USD /

190 EUR / 14 000 RUB в

месяц.

Иначе плата — 3 BYN ежемесячно.

Банк Дабрабыт

По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «На связи», «Связной», «Евросеть», Xistore, 21vek.by, Аmd.by, сети салонов цифровой техники xmix.by, shop.huawei.by и др.

Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.

Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.

Идея Банк,
MasterCard Galleria

Кешбэк 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».

Манибэк можно получить в таких магазинах: «5 элемент»,

«Hewlett-Packard»,

«iGood», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ» и др.

Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.

Приорбанк

По программе KEYcard действует кешбэк 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple) и в

сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.

По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются скидки в интернет-гипермаркете Elmarket.by (3%), в 21vek.by (до 10%), в интернет-магазине Domotehnika.by (до 7%), в магазине ТехноЭконом (5%).

В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные карты Visa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «CUB»

По карте кешбэк до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, Аtlant, Gefest, Techno.by, Мегалайнер, Agrox.by, NPX.by, 7745 Большой магазин, Sad- tech, Elmarket.by, Starmarket.by и др.

Также есть кешбэк 2%, среди МСС-кодов:

магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712).

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World Статускарта

Кешбэк до 1,5% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кешбэк 1,5%; в E-dom.by скидка 5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by скидка 5%.

20 BYN, срок действия — 30 месяцев.

Также напоминаем, что в Альфа-Банке, Белагропромбанке, БПС-Сбербанке, Идея Банке, Банке БелВЭБ, Технобанке, Paritetbank, Банке Решение, РРБ-Банке, Цептер Банке, Белинвестбанке, Банке Дабрабыт и БСБ Банке есть карты программы лояльности «Моцная картка». По ним можно получить скидку 3,5% в магазине 21vek.by, 3% — в «5 элемент», до 10% в магазинах «BIGZZ», 2,5% — в «Связном».

 
 
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