С карточками каких банков можно купить бытовую технику со скидкой

Название банка Возможности Стоимость, срок действия

Альфа-Банк,

MasterCard World Карта № 1 По любимой категории «Покупки» предоставляется 2% кешбэк на бытовую технику, а также на компьютерную и цифровую технику, часы, ювелирные изделия и др. По остальным категориям возврат будет 1% от суммы покупки. Обслуживание — 4,9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Беларус-банк,

Visa Gold в Клубе «Леди"/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт Кешбэк 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, 6% в интернет-магазине 234.by и магазине бытовой техники pro100tehnika.by, 5% в магазине кухни и техники modul35.by. По карте «Леди» также есть скидка 50% на оформление карточки рассрочки «Магнит». Visa Gold в Клубе «Леди» при оформлении через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива» Скидки до 10% в магазинах-партнерах бытовой и цифровой техники. Кешбэк 1,2% во всех категориях. Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка». При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14,90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно. При расчете 500 BYN и более в месяц — комиссия не списывается.

Белгазпром-банк,

Visa Rewards Cashalot Кешбэк 10% в магазине бытовой техники backer.by, 5% в интернет-магазине Imarket.by, 3% в магазинах бытовой техники optovichek.by, «Karcher» и интернет-магазине 24shop.by, до 2,5% в магазинах 21vek.by, 2% в магазинах «Gefest» и «Техника успеха». Бесплатно на 5 лет.

Белинвест-

банк,

Visa Rewards Joker По карте предусмотрен повышенный кешбэк 3% в любимой категории, можно, например, выбрать «Дом» (магазины товаров для дома и электротоваров) или «Компьютеры». В других категориях — 1%. В банке отметили, что они не несут ответственности и не могут контролировать, какой МСС код присвоен организациям торговли и сервиса банком-эквайером, поэтому указать полный список магазинов нет возможности. 3,99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,

Visa «Bonus» Кешбэк 2% в магазине электроники, бытовой и компьютерной техники kakadoo.by; в магазине бытовой техники, электроники и товаров для дома Hobot.by; в магазине бытовой техники ТехАс. Постоянный кешбэк 1% за все покупки (кроме супермаркетов). Кроме этого, по карте можно подключить неограниченное количество категорий (категория «Супермаркеты» подключается бесплатно на 2 месяца, стоит 2 BYN ежемесячно, все остальные с первого месяца — 1 BYN) Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — бесплатно, если рассчитываться или иметь остаток на карте от 450 BYN / 210 USD / 190 EUR / 14 000 RUB в месяц. Иначе плата — 3 BYN ежемесячно.

Банк Дабрабыт По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах. Например, в магазинах «На связи», «Связной», «Евросеть», Xistore, 21vek.by, Аmd.by, сети салонов цифровой техники xmix.by, shop.huawei.by и др. Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек. Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.

Идея Банк,

MasterCard Galleria Кешбэк 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk». Манибэк можно получить в таких магазинах: «5 элемент», «Hewlett-Packard», «iGood», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ» и др. Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.

Приорбанк По программе KEYcard действует кешбэк 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple) и в сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by. По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются скидки в интернет-гипермаркете Elmarket.by (3%), в 21vek.by (до 10%), в интернет-магазине Domotehnika.by (до 7%), в магазине ТехноЭконом (5%). В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные карты Visa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «CUB» По карте кешбэк до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, Аtlant, Gefest, Techno.by, Мегалайнер, Agrox.by, NPX.by, 7745 Большой магазин, Sad- tech, Elmarket.by, Starmarket.by и др. Также есть кешбэк 2%, среди МСС-кодов: магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712). Бесплатно. Срок действия — 3 года.