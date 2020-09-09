|
Google выпустила стабильную версию Android 11. На каких смартфонах она доступна?
Источник материала: Onliner
Компания Google накануне
В Google отметили, что в ближайшие месяцы список смартфонов, для которых вышла новая версия Android, будет расширяться. Предполагаемый список «кандидатов» на самом деле очень обширный. В него входят десятки моделей смартфонов Samsung, OnePlus, Xiaomi и остальных, полный перечень можно посмотреть
Считается, что Android 11 не стал радикальной переделкой в сравнении с предыдущей версией ОС, однако компания значительно расширила возможности управления системой. Улучшена работа с мессенджерами и сообщениями (модернизированы уведомления, группировка), повышен уровень безопасности, реализована встроенная запись видео с экрана, интерфейс изменился в сторону унификации и упрощения доступа к популярным функциям.
домашний/офисный, CPU Intel Core i3 8109U 3000 МГц, RAM DDR4 SO-DIMM не установлена, графика: встроенная в процессор
домашний/геймерский, CPU Intel Core i5 9400F 2900 МГц, RAM DDR4 16 ГБ, HDD+SSD 500+120 ГБ, графика: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 ГБ, БП 500 Вт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google накануне запустила стабильную версию операционной системы Android 11. Апдейт доступен для смартфонов линейки Pixel начиная с Pixel 2, а также некоторых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)