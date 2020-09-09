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Google выпустила стабильную версию Android 11. На каких смартфонах она доступна?

09.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Google накануне запустила стабильную версию операционной системы Android 11. Апдейт доступен для смартфонов линейки Pixel начиная с Pixel 2, а также некоторых мобильников OnePlus, Xiaomi, Oрро и realme. В частности, речь о OnePlus 8 и 8 Pro, Oppo X2 и Reno 3, Realme X50 Pro, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

В Google отметили, что в ближайшие месяцы список смартфонов, для которых вышла новая версия Android, будет расширяться. Предполагаемый список «кандидатов» на самом деле очень обширный. В него входят десятки моделей смартфонов Samsung, OnePlus, Xiaomi и остальных, полный перечень можно посмотреть здесь.

Считается, что Android 11 не стал радикальной переделкой в сравнении с предыдущей версией ОС, однако компания значительно расширила возможности управления системой. Улучшена работа с мессенджерами и сообщениями (модернизированы уведомления, группировка), повышен уровень безопасности, реализована встроенная запись видео с экрана, интерфейс изменился в сторону унификации и упрощения доступа к популярным функциям.

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Компания Google накануне запустила стабильную версию операционной системы Android 11. Апдейт доступен для смартфонов линейки Pixel начиная с Pixel 2, а также некоторых...
 
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