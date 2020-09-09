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Доллар начал расти, евро и российский рубль проседают
Источник материала: Onliner
На старте торгов на Московской бирже сегодня наблюдается падение доллара и евро. Между тем Белорусская валютно-фондовая биржа открылась ростом американской валюты. Остальные две проседают.
Доллар подорожал на 0,24 копейки и пока торгуется по 2,6380 рубля.
Евро просел на 0,77 копейки, его покупают и продают по 3,1058 рубля.
Российский рубль потерял также 0,77 копейки. Его сотню покупают и продают по 3,4581 белорусского рубля.
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На старте торгов на Московской бирже сегодня наблюдается падение доллара и евро. Между тем Белорусская валютно-фондовая биржа открылась ростом американской...
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