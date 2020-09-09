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Доллар начал расти, евро и российский рубль проседают

09.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На старте торгов на Московской бирже сегодня наблюдается падение доллара и евро. Между тем Белорусская валютно-фондовая биржа открылась ростом американской валюты. Остальные две проседают.

Доллар подорожал на 0,24 копейки и пока торгуется по 2,6380 рубля.

Евро просел на 0,77 копейки, его покупают и продают по 3,1058 рубля.

Российский рубль потерял также 0,77 копейки. Его сотню покупают и продают по 3,4581 белорусского рубля.

Во вторник доллар потерял 0,09 копейки, он стоил 2,6356 рубля. Евро потерял 0,75 копейки и стал стоить 3,1135 рубля. Сотня российского рубля просела на 1,8 копейки, до 3,4658 белорусского.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На старте торгов на Московской бирже сегодня наблюдается падение доллара и евро. Между тем Белорусская валютно-фондовая биржа открылась ростом американской...
 
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