Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора «Ника и Майка». По его словам, она должна удивить общество

Источник материала: Onliner

Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян рассказал в эфире радиостанции, что, по словам Александра Лукашенко, есть неопубликованная часть переговоров «Ника и Майка». По словам Бабаяна, Лукашенко сказал, что эта запись «в такой же степени удивит общество».

Лукашенко настаивает на подлинности записи. Роман Бабаян цитирует его слова:

— Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили.

Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди.