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В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто

09.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем на светлогорском шоссе в Речице произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, в результате столкновения водитель мотоцикла, молодой человек, скончался на месте аварии, пишет «Дняпровец». Также появились данные о предварительной причине — утверждается, парень при падении ударился головой о колесо байка.

В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто

«По предварительной информации, водитель мотоцикла пошел на обгон автомобиля, а впереди другой автомобиль стал разворачиваться, сообщает Telegram-канал РечицаPrime. — Пытаясь уйти от столкновения, парень упал с мотоцикла и ударился головой о колесо машины. Предварительно, мотоциклист ехал с высокой скоростью и не имел категории в/у, нужной для управления мотоциклом».

В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто

Сообщается, погиб молодой человек 1997 года рождения. У него остался сын.

В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто

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Вчера днем на светлогорском шоссе в Речице произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, в результате столкновения водитель мотоцикла, молодой...
 
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