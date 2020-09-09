В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто

Источник материала: Onliner

Вчера днем на светлогорском шоссе в Речице произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, в результате столкновения водитель мотоцикла, молодой человек, скончался на месте аварии, пишет «Дняпровец». Также появились данные о предварительной причине — утверждается, парень при падении ударился головой о колесо байка.





«По предварительной информации, водитель мотоцикла пошел на обгон автомобиля, а впереди другой автомобиль стал разворачиваться, — сообщает Telegram-канал РечицаPrime. — Пытаясь уйти от столкновения, парень упал с мотоцикла и ударился головой о колесо машины. Предварительно, мотоциклист ехал с высокой скоростью и не имел категории в/у, нужной для управления мотоциклом».





Сообщается, погиб молодой человек 1997 года рождения. У него остался сын.





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