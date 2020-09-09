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В Речице в аварии погиб 25-летний мотоциклист: упал, предотвращая наезд на авто
Источник материала: Onliner
Вчера днем на светлогорском шоссе в Речице произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, в результате столкновения водитель мотоцикла, молодой человек, скончался на месте аварии,
«По предварительной информации, водитель мотоцикла пошел на обгон автомобиля, а впереди другой автомобиль стал разворачиваться, —
Сообщается, погиб молодой человек 1997 года рождения. У него остался сын.
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Вчера днем на светлогорском шоссе в Речице произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации ГАИ, в результате столкновения водитель мотоцикла, молодой...
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