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Испытание перспективной вакцины от COVID-19 остановили из-за «необъяснимой болезни»
Источник материала: Onliner
Тестирование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая считается одной из наиболее перспективных, пришлось остановить. Причиной стало возникновение серьезных побочных эффектов у одного из участников испытаний. Как
Специалисты теперь должны проверить поступившую информацию, не нарушив при этом непрерывность процесса испытаний.
AstraZeneca занимается разработкой вакцины от COVID-19 совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат считается одним из наиболее перспективных. На фоне поступившей информации акции AstraZeneca упали на 4,8%.
В компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. К настоящему моменту неизвестно, стала ли вакцина причиной возникновения недомогания у одного из участников испытаний.
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Тестирование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая считается одной из наиболее перспективных, пришлось остановить. Причиной стало возникновение серьезных...
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