Испытание перспективной вакцины от COVID-19 остановили из-за «необъяснимой болезни»

Источник материала: Onliner

Тестирование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая считается одной из наиболее перспективных, пришлось остановить. Причиной стало возникновение серьезных побочных эффектов у одного из участников испытаний. Как пишет Bloomberg, у него возникла «необъяснимая болезнь», о чем сообщается в отчете AstraZeneca.

Специалисты теперь должны проверить поступившую информацию, не нарушив при этом непрерывность процесса испытаний.

AstraZeneca занимается разработкой вакцины от COVID-19 совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат считается одним из наиболее перспективных. На фоне поступившей информации акции AstraZeneca упали на 4,8%.

В компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. К настоящему моменту неизвестно, стала ли вакцина причиной возникновения недомогания у одного из участников испытаний.