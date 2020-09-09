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Камера зафиксировала, как велосипедистка врезалась в поворачивающий Daihatsu (видео)
Источник материала: Onliner
На камеру внешнего наблюдения попал типичный инцидент с участием велосипедистки и автомобиля, поворачивающего направо. Девушка на велике хотела пересечь проезжую часть, не спешиваясь, делала это в плотном потоке. Автомобилистка, судя по всему, ее не заметила.
«Авария произошла на перекрестке улиц Пионерской и Московской в Бресте, — приводит комментарий ГАИ автор записи, интернет-провайдер WikiLink. — Велосипедистка 2003 года рождения, двигаясь по обозначенной велодорожке через проезжую часть, столкнулась с Daihatsu под управлением брестчанки (1987 года рождения), которая осуществляла маневр правого поворота из третьей полосы при разрешенном повороте только из крайней правой полосы движения».
Насколько известно, в результате происшествия девушка-велосипедистка не пострадала, в госпитализации не нуждалась. Также сообщается, что водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ.
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На камеру внешнего наблюдения попал типичный инцидент с участием велосипедистки и автомобиля, поворачивающего направо. Девушка на велике хотела пересечь...
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