«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Источник материала: Onliner

Член Координационного совета адвокат Максим Знак перестал выходить на связь. В 8:30 у него должно было быть интервью, но он не вышел на связь. Когда же ему позвонил пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук, то Максим «произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“», отключился и написал слово «Маски». Об этом Onliner рассказал сам Германчук. На данный момент Знак не выходит на связь.

— Итак. 8:30, и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу: «Похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «Маски», — рассказал Глеб.

В Telegram-канале блогера Антона Мотолько уже появилась фотография того, как четверо неизвестных в штатском и масках куда-то ведут Максима Знака.





Как передает корреспондент Onliner, который сейчас находится около штаба, возле дверей находится член Координационного совета Максим Богрецов.





Он попытался попасть внутрь, но его не пустили. За дверью слышны звуки ударов по металлической поверхности, словно кто-то что-то пытается взломать. Похоже, что в штабе проходит обыск.

На парковке возле здания наш корреспондент увидел два микроавтобуса, один из них — без номеров. В микроавтобусе с номерами находится человек в балаклаве. Никаких опознавательных знаков ни на нем, ни на микроавтобусах нет, поэтому понять, кто пришел в офис, нельзя.





Иногда в окнах третьего этажа мелькают люди в масках.





Приехал Департамент охраны МВД, так как сработала сигнализация. Но их не пустили. С той стороны двери сказали, что проводятся следственные действия.







Наш корреспондент передает, что в офисе штаба находится представитель администрации. Он сбросил ключи арендаторам из окна, так как двери не открываются. По всей видимости, он там находится как понятой.





Напомним, после задержания Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в президиуме Координационного совета остались только Максим Знак и Светлана Алексиевич. Нобелевская лауреатка сейчас находится дома по состоянию здоровья.



