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«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

09.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Член Координационного совета адвокат Максим Знак перестал выходить на связь. В 8:30 у него должно было быть интервью, но он не вышел на связь. Когда же ему позвонил пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук, то Максим «произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“», отключился и написал слово «Маски». Об этом Onliner рассказал сам Германчук. На данный момент Знак не выходит на связь.

— Итак. 8:30, и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу: «Похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «Маски», — рассказал Глеб.

В Telegram-канале блогера Антона Мотолько уже появилась фотография того, как четверо неизвестных в штатском и масках куда-то ведут Максима Знака.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Как передает корреспондент Onliner, который сейчас находится около штаба, возле дверей находится член Координационного совета Максим Богрецов.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Он попытался попасть внутрь, но его не пустили. За дверью слышны звуки ударов по металлической поверхности, словно кто-то что-то пытается взломать. Похоже, что в штабе проходит обыск.

На парковке возле здания наш корреспондент увидел два микроавтобуса, один из них — без номеров. В микроавтобусе с номерами находится человек в балаклаве. Никаких опознавательных знаков ни на нем, ни на микроавтобусах нет, поэтому понять, кто пришел в офис, нельзя.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Иногда в окнах третьего этажа мелькают люди в масках.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Приехал Департамент охраны МВД, так как сработала сигнализация. Но их не пустили. С той стороны двери сказали, что проводятся следственные действия.



Наш корреспондент передает, что в офисе штаба находится представитель администрации. Он сбросил ключи арендаторам из окна, так как двери не открываются. По всей видимости, он там находится как понятой.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

Напомним, после задержания Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в президиуме Координационного совета остались только Максим Знак и Светлана Алексиевич. Нобелевская лауреатка сейчас находится дома по состоянию здоровья.

«Произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“». Максим Знак не выходит на связь

 
 
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Член Координационного совета адвокат Максим Знак перестал выходить на связь. В 8:30 у него должно было быть интервью, но он не вышел на связь. Когда же ему...
 
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