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Тихановская заявила, что белорусские протесты никогда не были против России
09.09.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Она призвала не допустить ухудшения отношений между двумя странами.
Светлана Тихановская перечислила требования белорусов и назвала их крайне простыми – это уход Лукашенко, новые, честные, прозрачные выборы, а также освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений, совершенных в ходе протестов.
Он подчеркнула, что протесты белорусского народа никогда не были направлены против России, и призвала не верить пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное.
Тихановская заметила, что народы Беларуси и России всегда дружили, и хочется, чтобы так оставалось и впредь.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Она призвала не допустить ухудшения отношений между двумя странами.
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