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Санкции против Беларуси: кто ввел, кто обещает и чем это грозит экономике
Источник материала: Myfin
Евросоюз
Суть санкций: запрет на въезд в ЕС, заморозка активов
Когда введут: середина сентября
Кто в списке: министры, заместители, члены ЦИК, руководители спецслужб
Спустя неделю после жестокого разгона митингов 9-12 августа Евросоюз
«ЕС уже принял решение внести виновных в санкционный список. Работа продолжается», – сказал представитель Еврокомиссии на пресс-брифинге 7 сентября.
Примечательно, что первоначальный список содержал только 14 фамилий, но позже в него добавили еще 17 человек. Александр Лукашенко не включен в санкционный список ЕС. Германия хочет больше времени для диалога и хочет оставить открытой возможность добавления президента в список на более позднем этапе.
Страны Балтии
Суть санкций: запрет на въезд в Литву, Латвию, Эстонию, заморозка активов (в будущем)
Когда введут: действуют с 1 сентября 2020
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После президентских выборов в Беларуси, жестоких разгонов митингов и пыток задержанных против Беларуси ряд стран подготовили санкционные меры. Сегодня...
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