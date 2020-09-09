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Санкции против Беларуси: кто ввел, кто обещает и чем это грозит экономике

09.09.2020 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Евросоюз

Суть санкций: запрет на въезд в ЕС, заморозка активов

Когда введут: середина сентября

Кто в списке: министры, заместители, члены ЦИК, руководители спецслужб

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Спустя неделю после жестокого разгона митингов 9-12 августа Евросоюз отказался признавать президентские выборы состоявшимися и пообещал ввести санкции в ответ на насилие против мирных протестов. Принять их должны в середине сентября этого года. Санкции Евросоюза носят персонализированный характер. В санкционный список включены 31 белорусский чиновник из высшего руководства страны, включая главу МВД Юрия Караева. Этим людям будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а также будут заморожены все активы в ЕС.

«ЕС уже принял решение внести виновных в санкционный список. Работа продолжается», – сказал представитель Еврокомиссии на пресс-брифинге 7 сентября.

Примечательно, что первоначальный список содержал только 14 фамилий, но позже в него добавили еще 17 человек. Александр Лукашенко не включен в санкционный список ЕС. Германия хочет больше времени для диалога и хочет оставить открытой возможность добавления президента в список на более позднем этапе.

Страны Балтии

Суть санкций: запрет на въезд в Литву, Латвию, Эстонию, заморозка активов (в будущем)

Когда введут: действуют с 1 сентября 2020

 
 
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После президентских выборов в Беларуси, жестоких разгонов митингов и пыток задержанных против Беларуси ряд стран подготовили санкционные меры. Сегодня...
 
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