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В Минске 30 августа пропал 23-летний парень

09.09.2020 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске ведется поиск 23-летний Джангар Шилов, о судьбе которого уже десять дней ничего не известно.

В Минске 30 августа пропал 23-летний парень

Как сообщается, молодой человек (проживает на улице Сухаревская, 65) 30 августа был в гостях у родителей (улица Казимировская, 15), откуда вечером ушел домой и пропал.

До настоящего времени родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

Напомним, 30 августа в Минске проходил Марш мира и независимости.

 
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В Минске ведется поиск 23-летний Джангар Шилов, о судьбе которого уже десять дней ничего не известно.
 
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