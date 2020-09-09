В Минске 30 августа пропал 23-летний парень

В Минске ведется поиск 23-летний Джангар Шилов, о судьбе которого уже десять дней ничего не известно.





Как сообщается, молодой человек (проживает на улице Сухаревская, 65) 30 августа был в гостях у родителей (улица Казимировская, 15), откуда вечером ушел домой и пропал.

До настоящего времени родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

Напомним, 30 августа в Минске проходил Марш мира и независимости.