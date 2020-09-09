Тихановская потребовала немедленно освободить члена президиума КС Максима Знака

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить члена президиума Координационного совета Максима Знака.





«Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного, или более правильно будет сказать, похищенного сегодня. Методы, которые использует так называемая власть, — возмутительны, — написала Тихановская в своем телеграм-канале. — Требую также освободить Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну Павла Латушко и Ольги Ковальковой».

«Несомненно, Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу Координационного совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять», — заявила Тихановская.

Как сообщил адвокат Дмитрий Лаевский tut.by, процессуальные действия в штабе Виктора Бабарико проводит Следственный комитет. Обыск также должен пройти у Максима Знака дома.